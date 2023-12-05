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Словацькі перевізники розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною

Вівторок 05 грудня 2023 09:28
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Словацькі перевізники розблокували рух вантажівок на кордоні з Україною Фото: на кордоні зі Словаччиною розблокували рух вантажівок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Словацькі перевізники розблокували рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке" на кордоні з Україною ввечері 4 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"4 грудня о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися", - повідомили прикордонники.

Зазначається, що наразі оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Також, за інформацією ДПСУ, у зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною.

Станом на ранок 5 грудня у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів.

Блокада кордону зі Словаччиною

Нагадаємо, у п'ятницю, 1 грудня, спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна розповів, що словацькі перевізники розпочали блокаду кордону з Україною.

Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Вишнє-Нємецьке - Ужгород".

Перевізники пропускали по чотири транспортні засоби на виїзд в Україну за годину.

Вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Однією з тем обговорень стала угода про контроль на пропускних пунктах.

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