Решение будет завтра? В Словакии снова угрожают заблокировать КПП на границе с Украиной

Словацкие перевозчики угрожают, что в случае, если ситуация с отменой системы разрешений для украинцев не будет решена, они готовы полностью заблокировать КПП на границе с Украиной.

"Именно поэтому UNAS остается в состоянии готовности к забастовке, и в случае если не будет другой альтернативы для разрешения ситуации, UNAS готов полностью заблокировать пограничный пункт "Вишне Немецкое - Ужгород" в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Перевозчики также сообщили, что завтра, 7 декабря, встретятся с министром транспорта Словакии Йозефом Ражем, чтобы найти решение ситуации на границе.

Блокада границы со Словакией

Напомним, в пятницу, 1 декабря, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что словацкие перевозчики начали блокаду границы с Украиной. Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Вишне-Немецкое - Ужгород".

Это была уже вторая попытка словаков блокировать движение грузовиков в Украине.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем обсуждений стало соглашение о контроле на пропускных пунктах. Вчера, 5 декабря, стало известно, что словацкие перевозчики разблокировали движение грузовиков.

Добавим, что на украинско-словацкой границе работает 5 пунктов пропуска. Два из них пропускают автотранспорт, два - железнодорожные, еще один - пешеходный.