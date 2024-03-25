Рішень щодо підвищення тарифів на електроенергію через обстріли немає, - Галущенко

Наразі рішень щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії немає. Уряд ухвалюватиме їх після фіксації наслідків масованої атаки РФ на об'єкти енергетики.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу після зустрічі з віцепрем'єром, міністром енергетики Швеції Еббою Буш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергореформа" .

"Наразі ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі - подивимося", - сказав Галущенко.

Він також зазначив, що наразі немає рішень про зміну ПСО, а також тарифів на електроенергію для населення.

Раніше оператор ДніпроГЕС "Укргідроенерго" заявив, що після пошкодження станції компенсація їм тарифів для населення опинилася під загрозою.

"Кожен удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Це абсолютно логічно. Але зараз немає рішень, якщо ми говоримо про тарифи для населення, про ПСО або експорт е/е. Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення з усіх питань, про які ви говорите", - пояснив міністр.

Водночас він звернув увагу, що, зокрема, підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році (з 1 червня - до 2,64 грн/кВт-год - ЕР) допомогло енергетиці відновитися.

"Це комерційна частина, вона важлива. Я говорив: якби ми не підняли тарифи торік, ми б не відновилися в такому обсязі, в якому це зробили. Але, на жаль, знову масовані удари, це вплив на ступінь відновлення. І, на жаль, багато пошкоджень саме тих станцій, які були максимально відновлені", - зазначив Галущенко.

Відповідаючи на запитання, чи можлива державна допомога енергооб'єктам на відновлення, оскільки на ДніпроГЕС втрачено приблизно 1000 МВт балансувальної потужності й великі втрати на ТЕС, міністр зазначив: "Щоб зрозуміти швидкість відновлення і питання грошей, потрібно зараз верифікувати збитки. Не розуміємо, про які суми йдеться. Треба все звести, тоді побачимо, які в компаній ресурси на те, щоб відновити, і які це будуть терміни".

Водночас він додав, що доцільно було б збільшити дозволену потужність перерізу для імпорту електроенергії з Європи.

"Ще вчора ми просили підвищити потужність на експорт. Тепер знову повертаємося до питання імпорту. 1,7 ГВт - це не маленький показник, але потрібно більше. Я прошу завжди по максимуму. Ті ж 2,5 ГВт - це те, щоб нам потрібно", - сказав глава Міненерго.