Решений о повышении тарифов на электроэнергию из-за обстрелов нет, - Галущенко

Пока решений о пересмотре тарифов на электричество для населения или запрета экспорта электроэнергии нет. Правительство будет принимать их после фиксации последствий массированной атаки РФ на объекты энергетики.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время брифинга после встречи с вице-премьером, министром энергетики Швеции Эббой Буш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергореформа" .

"Пока мы не рассматриваем вопрос запрета экспорта электроэнергии. Я не вижу сегодня, что запрет как-то драматично решит нашу ситуацию. Дальше - посмотрим", - сказал Галущенко.

Он также отметил, что пока нет решений об изменении ПСО, а также тарифов на электроэнергию для населения.

Ранее оператор ДнепроГЭС "Укргидроэнерго" заявил, что после повреждения станции компенсация им тарифов для населения оказалась под угрозой.

"Каждый удар влияет и на коммерческую часть функционирования рынка. Это абсолютно логично. Но сейчас нет решений, если мы говорим о тарифах для населения, о ПСО или экспорте э/э. Мы сосредоточены на фиксировании последствий: в каком состоянии уничтожено энергетика, что максимально быстро можем восстановить. Тогда выйдем на какие-то цифры, сроки этого процесса и от этого будем принимать решения по всем вопросам, о которых вы говорите", - пояснил министр.

В то же время он обратил внимание, что, в частности, повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023 году (с 1 июня - до 2,64 грн/кВт-ч - ЕР) помогло энергетике восстановиться.

"Это коммерческая часть, она важна. Я говорил: если бы мы не подняли тарифы в прошлом году, мы бы не восстановились в таком объеме, в каком это сделали. Но, к сожалению, снова массированные удары, это влияние на степень восстановления. И, к сожалению, много повреждений именно станций, которые были максимально восстановлены", - отметил Галущенко.

Отвечая на вопрос, возможна ли государственная помощь энергообъектам на восстановление, поскольку на ДнепроГЭС потеряно примерно 1000 МВт балансировочной мощности и большие потери на ТЭС, министр отметил: "Чтобы понять скорость восстановления и вопросы денег, нужно сейчас верифицировать убытки. Не понимаем, о какие суммы идет. Надо все свести, тогда увидим, какие у компаний ресурсы на то, чтобы восстановить, и какие это будут сроки".

В то же время, он добавил, что целесообразно было бы увеличить разрешенную мощность сечения для импорта электроэнергии из Европы.

"Еще вчера мы просили повысить мощность на экспорт. Теперь снова возвращаемся к вопросу импорта. 1,7 ГВт - это не маленький показатель, но нужно больше. Я прошу всегда по максимуму. Те же 2,5 ГВт - это то, чтобы нам нужно ", - сказал глава Минэнерго.