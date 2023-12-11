Рішень немає. ЄС ще не погодив позицію щодо України напередодні саміту лідерів, - МЗС

Європейський союз ще не ухвалив рішення щодо фінансування допомоги та початку переговорів про вступ України напередодні саміту лідерів ЄС. Саміт відбудеться 14-15 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"У них (міністрів країн ЄС, - ред.) є зараз на столі чотири рішення. Це відкриття переговорів про членство, Європейський фонд миру, фонд підтримки України і санкції. Є ще п'яте рішення - це про заморожені активи, але його ще немає на столі. Кажуть, що завтра-післязавтра його покладуть на стіл, тоді буде говорити про п'ять рішень", - заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що станом на зараз ухвалених рішень щодо цих питань досі немає.

"По жодному з цих рішень зараз рішень немає. Тобто все підвішене у повітрі і тривають переговори", - сказав він.

При цьому Кулеба вважає, що щодо фінансових питань є інші шляхи вирішення, але для відкриття переговорів про вступ України до ЄС потрібен консенсус.

За словами Кулеби, також на зустрічі міністрів обговорили гарантії безпеки для України. Як зазначив глава МЗС, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель підтвердив, що ЄС готовий підписати угоду, переговори про зміст питання рухаються.

Саміт лідерів ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

ЗМІ заявляють, що Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Глави МЗС України та Угорщини проведуть зустріч напередодні саміту. Це буде їх перша зустріч з початку повномасштабної війни.

Європейські ЗМІ припускають, що через Угорщину початок переговорів про вступ України можуть відкласти на березень 2024 року.