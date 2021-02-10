Ринулись в атаку: футболисты немецкого клуба удивили необычным розыгрышем углового

Футболисты немецкого клуба "Карлсруэ" удивили болельщиков необычным розыгрышем углового в матче 20 тура второй Бундеслиги против "Ян Регенсбург". Они решили креативным способом сбить с толку противника.
Видео этого момента опубликовал немецкий клуб на своей странице в Twitter.
Во время розыгрыша стандартного положения на 16 минуте встречи игроки выстроились очень необычно: только один привычно находился в штрафной, а шесть других расположились на ее линии.
В момент навеса все они стеной дружно ринулись в атаку и даже смогли нанести удар по воротам, правда, неточный.
Однако неудивительно, что именно это команда забила больше всего мячей со стандартов во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Матч в итоге завершился нулевой ничьей.
Напомним, ранее голкипер французского "Ренна" Альфред Гомис показал фантастическую реакцию, отбив серию ударов в упор, и спас свою команду от пропущенного гола.