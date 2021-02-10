Ринулись в атаку: футболисты немецкого клуба удивили необычным розыгрышем углового

Во время розыгрыша стандартного положения на 16 минуте встречи игроки выстроились очень необычно: только один привычно находился в штрафной, а шесть других расположились на ее линии.

В момент навеса все они стеной дружно ринулись в атаку и даже смогли нанести удар по воротам, правда, неточный.

Однако неудивительно, что именно это команда забила больше всего мячей со стандартов во втором по силе дивизионе чемпионата Германии. Матч в итоге завершился нулевой ничьей.