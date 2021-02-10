RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кинулися в атаку: футболісти німецького клубу здивували незвичайним розіграшем кутового

Автор: Вера Олейник

Футболісти німецького клубу "Карлсруе" здивували уболівальників незвичайним розіграшем кутового у матчі 20 туру другої Бундесліги проти "Ян Регенсбург". Вони вирішили креативним способом збити з пантелику супротивника.

Відео цього моменту опублікував німецький клуб на своїй сторінці в Twitter.

Популярні новини
Український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань 05 січня 2021
Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Australian Open 05 лютого 2021
Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону 30 січня 2021
"Динамо" створить програму лояльності для вболівальників на блокчейн-платформі 28 січня 2021
"Аякс" помилково не вніс свого найдорожчого новачка в заявку на Лігу Європи 04 лютого 2021
Клубний канал "Динамо" в YouTube побив черговий рекорд 19 січня 2021
Беленюк повернувся на килим і переміг на турнірі в Хорватії 18 січня 2021
"ПСЖ" оголосив про призначення Почеттіно головним тренером 02 січня 2021
МОК не планує скасовувати літню Олімпіаду в Токіо 21 січня 2021
Календар вболівальника: головні спортивні події у 2021 році 06 січня 2021

Під час розіграшу стандартного положення на 16 хвилині зустрічі гравці вишикувалися дуже незвично: тільки один звично знаходився в штрафний, а шість інших розташувалися на її лінії.

У момент навісу всі вони стіною дружно кинулися в атаку і навіть змогли завдавати удару по воротах, щоправда, неточний.

Однак не дивно, що саме це команда забила найбільше м'ячів зі стандартів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Матч у підсумку завершився нульовою нічиєю.

Нагадаємо, раніше голкіпер французького "Ренна" Альфред Гоміс показав фантастичну реакцію, відбивши серію ударів в упор, і врятував свою команду від пропущеного гола.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України видеочемпионат ГерманииФутбол
Читайте також
У "Аякса" проблеми: УЄФА відсторонив воротаря і не дозволив дозаявити форварда
У чемпіонаті Англії з'явилася додаткова заміна
Прогноз погоди