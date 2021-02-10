Кинулися в атаку: футболісти німецького клубу здивували незвичайним розіграшем кутового

Футболісти німецького клубу "Карлсруе" здивували уболівальників незвичайним розіграшем кутового у матчі 20 туру другої Бундесліги проти "Ян Регенсбург". Вони вирішили креативним способом збити з пантелику супротивника.
Відео цього моменту опублікував німецький клуб на своїй сторінці в Twitter.
Під час розіграшу стандартного положення на 16 хвилині зустрічі гравці вишикувалися дуже незвично: тільки один звично знаходився в штрафний, а шість інших розташувалися на її лінії.
У момент навісу всі вони стіною дружно кинулися в атаку і навіть змогли завдавати удару по воротах, щоправда, неточний.
Однак не дивно, що саме це команда забила найбільше м'ячів зі стандартів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Матч у підсумку завершився нульовою нічиєю.
Нагадаємо, раніше голкіпер французького "Ренна" Альфред Гоміс показав фантастичну реакцію, відбивши серію ударів в упор, і врятував свою команду від пропущеного гола.