Кинулися в атаку: футболісти німецького клубу здивували незвичайним розіграшем кутового

Під час розіграшу стандартного положення на 16 хвилині зустрічі гравці вишикувалися дуже незвично: тільки один звично знаходився в штрафний, а шість інших розташувалися на її лінії.

У момент навісу всі вони стіною дружно кинулися в атаку і навіть змогли завдавати удару по воротах, щоправда, неточний.

Однак не дивно, що саме це команда забила найбільше м'ячів зі стандартів у другому за силою дивізіоні чемпіонату Німеччини. Матч у підсумку завершився нульовою нічиєю.