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Фантастическая реакция. Вратарь "Ренна" отбил серию ударов в упор

Новина українською → Ланс, Вторник 09 февраля 2021 13:05
Фантастическая реакция. Вратарь "Ренна" отбил серию ударов в упор Фото: Гомис во время матча "Ланс" - "Ренн" (facebook.com/staderennais)
Автор: Вера Олейник

Голкипер "Ренна" Альфред Гомис стал героем в выездном матче 24 тура чемпионата Франции против "Ланса". Он показал фантастическую реакцию и спас свою команду от пропущенного гола.

Об этом сообщается на сайте "красно-черных".

В дебюте встречи хозяева поля заработали штрафной, после розыгрыша которого игрок "Ланса" пробил с близкого расстояния. Гомис парировал удар перед собой, и отбил еще несколько добиваний фактически в упор.

Сенегалец сохранил ворота своей команды "сухими". В итоге поединок завершился нулевой ничьей.

Благодаря этому результату "Ренн" смог сохранить за собой пятую строчку в турнирной таблице с 38 очками после 23 матчей, а "Ланс" занимает шестую позицию с 36 пунктами после 24 поединков.

Напомним, ранее вратарь футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, забил гол ударом через все поле. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

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