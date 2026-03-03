Ринок вторинки підскочив на 15% за рік: де в Україні купують житло найактивніше

Український ринок нерухомості демонструє несподівану динаміку. 2025 рік став періодом "відлиги" для вторинного житла - кількість угод купівлі-продажу впевнено зросла попри всі виклики.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
Хоча частка столичного регіону в загальноукраїнському масштабі трохи зменшилася, реальна кількість продажів зросла. У Києві за 2025 рік купили 34,8 тис. квартир (+2%).
Проте справжнім рекордсменом стала Київська область - тут зафіксовано ріст на 24% (17,4 тис. угод). Це свідчить про те, що покупці все частіше обирають передмістя, де за ті ж гроші можна отримати більшу площу або новіше планування.
Загальна статистика по країні виглядає дещо песимістично: кількість іпотек за рік знизилася на 5% (з 12,1 тис. до 11,6 тис. договорів). Але диявол, як завжди, у деталях:
Ріст на 15% за рік - це сигнал про те, що нерухомість залишається головним способом збереження капіталу для українців. Вторинний ринок виграє у новобудов через фактор "готового житла": в таку квартиру можна заїхати одразу, що критично важливо в умовах воєнної невизначеності.
Раніше ми писали про те, що за 2025 рік середня вартість "квадрата" на первинці зросла майже в усіх регіонах. Девелопери запустили нові проекти, але темпи введення житла в експлуатацію знизилися.