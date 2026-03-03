Рынок вторички подскочил на 15% за год: где в Украине покупают жилье активнее всего

Украинский рынок недвижимости демонстрирует неожиданную динамику. 2025 год стал периодом "оттепели" для вторичного жилья - количество сделок купли-продажи уверенно выросло, несмотря на все вызовы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
Хотя доля столичного региона в общеукраинском масштабе немного уменьшилась, реальное количество продаж выросло. В Киеве за 2025 год купили 34,8 тыс. квартир (+2%).
Однако настоящим рекордсменом стала Киевская область - здесь зафиксирован рост на 24% (17,4 тыс. сделок). Это свидетельствует о том, что покупатели все чаще выбирают пригород, где за те же деньги можно получить большую площадь или более новую планировку.
Общая статистика по стране выглядит несколько пессимистично: количество ипотек за год снизилось на 5% (с 12,1 тыс. до 11,6 тыс. договоров). Но дьявол, как всегда, в деталях:
Рост на 15% за год - это сигнал о том, что недвижимость остается главным способом сохранения капитала для украинцев. Вторичный рынок выигрывает у новостроек из-за фактора "готового жилья": в такую квартиру можно заехать сразу, что критически важно в условиях военной неопределенности.
