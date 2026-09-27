Ринок "Столичний" під Києвом потрапив під удар РФ, є загиблі і майже 10 постраждалих

"У Софіївській Борщагівці внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксовано влучання на території ринку "Столичний". На місце прямують усі відповідні служби. Інформація уточнюється", - написав Медвідь.

Згодом він повідомив, що наразі відомо про двох загиблих внаслідок ворожої атаки.

"На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків атаки. Будьте обережні та бережіть себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - закликав Медвідь цивільних.

У Київській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок ворожої атаки в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ударний безпілотник влучив на територію ринку.

Наразі відомо, що близько 10 людей отримали поранення.