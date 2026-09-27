Рынок "Столичный" под Киевом попал под удар РФ, есть погибшие и около 10 пострадавших

"В Софиевской Борщаговке в результате вражеской воздушной атаки зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный". На место направляются все соответствующие службы. Информация уточняется", - написал Медведь.

Впоследствии он сообщил, что в настоящее время известно о двух погибших в результате вражеской атаки.

"На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий атаки. Будьте осторожны и берегите себя. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - призвал Медведь гражданских.

В Киевской областной прокуратуре уточнили, что в результате вражеской атаки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ударный беспилотник попал на территорию рынка.

Известно, что около 10 человек получили ранения.