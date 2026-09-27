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Рынок "Столичный" под Киевом попал под удар РФ, есть погибшие и около 10 пострадавших

22:03 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Иллюстративное фото (Getty Images)

Вечером 27 сентября Россия совершила атаку на Софиевскую Борщаговку - подтверждено попадание на территории рынка "Столичный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. Борщаговского сельского головы Александра Медведя и пост Киевской областной прокуратуры.

"В Софиевской Борщаговке в результате вражеской воздушной атаки зафиксировано попадание на территории рынка "Столичный". На место направляются все соответствующие службы. Информация уточняется", - написал Медведь.

Впоследствии он сообщил, что в настоящее время известно о двух погибших в результате вражеской атаки.

"На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий атаки. Будьте осторожны и берегите себя. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - призвал Медведь гражданских.

В Киевской областной прокуратуре уточнили, что в результате вражеской атаки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района ударный беспилотник попал на территорию рынка.

Известно, что около 10 человек получили ранения.

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