Ринок праці в Україні: кількість претендентів на робоче місце впала нижче рівня 2021 року

"Ймовірно, українці поверталися до пошуку роботи завдяки подальшому збільшенню зарплат", - йдеться у звіті.

Проте наслідки війни й надалі обмежували пропозицію робочої сили - кількість мігрантів за кордон упродовж 2024 року зросла на близько 500 тис. Також мали вплив мобілізаційні процеси, додали в НБУ.

За даними центробанку, попит на робочу силу залишався високим, а брак працівників обмежував можливості нарощування виробництва та впливав на зростання виробничих витрат. У результаті навантаження на одну вакансію було навіть нижчим, ніж показники 2021 року, що сприяло зниженню безробіття впродовж минулого року.

"Однак скорочення рівня безробіття стримується його значною структурною складовою, яка зумовлена суттєвими диспропорціями між потребами роботодавців і знаннями та навичками потенційних працівників. Також зберігається значна регіональна нерівномірність між рівнями безробіття. Це, зокрема, зумовлено наслідками війни: за оцінками НБУ, вищим безробіття є в регіонах, близьких до зони бойових дій", - йдеться у звіті.

Оновлений прогноз

За прогнозом НБУ, під впливом зростання попиту на робочу силу безробіття поступово зменшуватиметься, але все ще залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення.

Водночас диспропорції на ринку праці зберігатимуться на прогнозному періоді насамперед через обмежену пропозицію робочої сили відповідної кваліфікації. Наразі ці диспропорції формуються під впливом міграції за кордон та мобілізаційних процесів. У міру подальшої нормалізації умов функціонування економіки диспропорції визначатимуться повільним поверненням мігрантів в Україну через їхню адаптацію до життя за кордоном, виїздом українців з метою об'єднання родин і відновленням трудової міграції, йдеться в Інфляційному звіті.

"Очікуване повернення демобілізованих до цивільного життя збільшить пропозицію робочої сили, проте можливі додаткові виклики для ринку праці в частині посилення регіональних та галузевих диспропорцій. Тож попит на кваліфікованих працівників зберігатиметься підвищеним на прогнозному горизонті, що визначатиме подальше збільшення зарплат у приватному секторі", - зазначили в НБУ.

За даними НБУ, рівень безробіття в Україні у 2024 році становив 13,1%. Очікується, що у 2025 році він становитиме - 10,8% (попередній прогноз - 11,6%), у 2026 році - 10,3% (попередній прогноз - 10,6%), у 2027 році - 11,0%.