Рынок труда в Украине: количество претендентов на рабочее место упало ниже уровня 2021 года

"Вероятно, украинцы возвращались к поиску работы благодаря дальнейшему увеличению зарплат", - говорится в отчете.

Однако последствия войны и в дальнейшем ограничивали предложение рабочей силы - количество мигрантов за границу в течение 2024 года выросло на около 500 тыс. Также имели влияние мобилизационные процессы, добавили в НБУ.

По данным центробанка, спрос на рабочую силу оставался высоким, а нехватка работников ограничивала возможности наращивания производства и влияла на рост производственных затрат. В результате нагрузка на одну вакансию была даже ниже, чем показатели 2021 года, что способствовало снижению безработицы в течение прошлого года.

"Однако сокращение уровня безработицы сдерживается его значительной структурной составляющей, которая обусловлена существенными диспропорциями между потребностями работодателей и знаниями и навыками потенциальных работников. Также сохраняется значительная региональная неравномерность между уровнями безработицы. Это, в частности, обусловлено последствиями войны: по оценкам НБУ, выше безработица в регионах, близких к зоне боевых действий", - говорится в отчете.

Обновленный прогноз

По прогнозу НБУ, под влиянием роста спроса на рабочую силу безработица постепенно будет уменьшаться, но все еще будет оставаться выше уровня до полномасштабного вторжения.

В то же время диспропорции на рынке труда будут сохраняться в прогнозном периоде прежде всего из-за ограниченного предложения рабочей силы соответствующей квалификации. Сейчас эти диспропорции формируются под влиянием миграции за границу и мобилизационных процессов. По мере дальнейшей нормализации условий функционирования экономики диспропорции будут определяться медленным возвращением мигрантов в Украину из-за их адаптации к жизни за рубежом, выездом украинцев с целью объединения семей и восстановлением трудовой миграции, говорится в Инфляционном отчете.

"Ожидаемое возвращение демобилизованных к гражданской жизни увеличит предложение рабочей силы, однако возможны дополнительные вызовы для рынка труда в части усиления региональных и отраслевых диспропорций. Поэтому спрос на квалифицированных работников будет сохраняться повышенным на прогнозном горизонте, что будет определять дальнейшее увеличение зарплат в частном секторе", - отметили в НБУ.

По данным НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составил 13,1%. Ожидается, что в 2025 году он составит - 10,8% (предыдущий прогноз - 11,6%), в 2026 году - 10,3% (предыдущий прогноз - 10,6%), в 2027 году - 11,0%.