Ринок праці 2026: які вакансії розбирають миттєво, а куди ніхто не йде

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Попит і пропозиція: Понад 240 тисяч запропонованих вакансій проти 131,5 тисячі реально закритих і 230 тисяч офіційних безробітних.

Понад 240 тисяч запропонованих вакансій проти 131,5 тисячі реально закритих і 230 тисяч офіційних безробітних. Причина дисбалансу: Розрив між навичками шукачів і реаліями ринку, який намагаються вирішити через перенавчання.

Розрив між навичками шукачів і реаліями ринку, який намагаються вирішити через перенавчання. Хто потрібен найбільше: Продавці, водії та кухарі очолюють рейтинг найшвидше закритих посад.

Продавці, водії та кухарі очолюють рейтинг найшвидше закритих посад. Повна тиша: На окремі спеціальності (як-от мийники літальних апаратів чи техніки-метеорологи) за пів року не надійшло жодного відгуку.

Як повідомили у Держслужбі зайнятості, протягом перших шести місяців 2026 року через сервіси служби роботодавці запропонували понад 240 тисяч вільних робочих місць. З цієї кількості успішно закрити вдалося 131,5 тисячі вакансій. У той самий час по допомогу в працевлаштуванні до відомства звернулися 230 тисяч громадян, яким надали статус безробітних.

Головна причина труднощів із працевлаштуванням

Головною перешкодою для пошуку роботи є розрив між реальними запитами роботодавців та професійними навичками, кваліфікацією чи кар’єрними амбіціями самих шукачів. Через це одним із пріоритетних напрямів діяльності служби є перекваліфікація та підвищення конкурентності працівників.

Найбільш затребувані вакансії

Попри розбіжності між запитами ринку та очікуваннями людей, статистику заповнення вакансій очолюють конкретні професії.

Найбільш затребувані вакансії з найвищим показником закриття:

продавці продовольчих товарів - 6,7 тис. укомплектованих позицій;

водії автотранспорту - 6,2 тис.;

кухарі - 3,3 тис.;

бухгалтери - 2,7 тис.;

охоронники - 2,4 тис.;

адміністратори - 2,2 тис.

Професії, на які не надходило жодних відгуків

Водночас існує перелік спеціальностей, які протягом року регулярно з'являлися серед пропозицій роботодавців, проте не викликали жодного інтересу у шукачів роботи: