Ринок праці 2026: які вакансії розбирають миттєво, а куди ніхто не йде

За перші шість місяців 2026 року через Службу зайнятості роботодавці запропонували понад 240 тисяч вакансій, але укомплектувати вдалося лише 131,5 тисячі.
Чому виникає дефіцит кадрів, які професії закривають найшвидше та на які посади не надходить жодного відгуку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Як повідомили у Держслужбі зайнятості, протягом перших шести місяців 2026 року через сервіси служби роботодавці запропонували понад 240 тисяч вільних робочих місць. З цієї кількості успішно закрити вдалося 131,5 тисячі вакансій. У той самий час по допомогу в працевлаштуванні до відомства звернулися 230 тисяч громадян, яким надали статус безробітних.
Головною перешкодою для пошуку роботи є розрив між реальними запитами роботодавців та професійними навичками, кваліфікацією чи кар’єрними амбіціями самих шукачів. Через це одним із пріоритетних напрямів діяльності служби є перекваліфікація та підвищення конкурентності працівників.
Попри розбіжності між запитами ринку та очікуваннями людей, статистику заповнення вакансій очолюють конкретні професії.
Найбільш затребувані вакансії з найвищим показником закриття:
Водночас існує перелік спеціальностей, які протягом року регулярно з'являлися серед пропозицій роботодавців, проте не викликали жодного інтересу у шукачів роботи: