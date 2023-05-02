ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ринок нових автомобілів в Україні відновлюється: яких машин купили найбільше

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 травня 2023 07:48
Ринок нових автомобілів в Україні відновлюється: яких машин купили найбільше Фото: ринок нових автомобілів в Україні відновлюється (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Статистика продажів нових легкових автомобілів в Україні у квітні продемонструвала позитивну динаміку порівняно з квітнем минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoconsulting.

Так, за підсумками місяця було зареєстровано 5,1 тисячі нових автомобілів, що на 314% більше, ніж минулого року. Але, порівняно з березнем, зафіксовано невелике зменшення реєстрацій нових машин (-1,6%).

Лідерство на українському ринку у квітні утримувала Toyota (774 машини), друге місце виборола компанія Renault (528 штук), якій вдалося потіснити Volkswagen (467 одиниць). BMW вже місяць займає чотири позиції на вітчизняному ринку, на п'ятому місці - Skoda. У першій десятці також присутні Suzuki, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda та ін.

Пара автомобілів, що найбільш продаються з істотним відривом - це Renault Duster і Toyota RAV4. За ними у списку моделей-лідерів закріпилися Mazda CX-5, Nissan Qashqai та BMW X1. Серед електромобілів найбільшою популярністю користувалися Volkswagen ID.4 та Honda M-NV.

Раніше повідомлялося, що виробник автомобілів Hyundai Motor Company вирішив продати свої активи в РФ.

Також ми писали, що Європарламент затвердив нові цілі щодо скорочення викидів CO2 для легкових автомобілів та легких комерційних транспортних засобів, які є частиною пакету Fit for 55.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Наступ РФ на Бахмут провалився. З грудня загинуло 20 тисяч окупантів, - Білий дім
Наступ РФ на Бахмут провалився. З грудня загинуло 20 тисяч окупантів, - Білий дім
DAILY
Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нерішуча "сімка". Що заважає Заходу запровадити повну заборону експорту до Росії