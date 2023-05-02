Рынок новых автомобилей в Украине восстанавливается: каких машин купили больше всего

Статистика продаж новых легковых автомобилей в Украине в апреле продемонстрировала положительную динамику в сравнении с апрелем прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting .

Так, по итогам месяца было зарегистрировано 5,1 тысячи новых автомобилей, что на 314% больше, чем в прошлом году. Но по сравнению с мартом зафиксировано небольшое уменьшение регистраций новых машин (-1,6%).

Лидерство на украинском рынке в апреле удерживала Toyota (774 машины), второе место завоевала компания Renault (528 штук), которой удалось потеснить Volkswagen (467 единиц). BMW уже месяц занимает 4 позицию на отечественном рынке, на пятом месте – Skoda. В первой десятке также присутствуют Suzuki, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda и пр.

Пара самых продаваемых автомобилей с существенным отрывом – это Renault Duster и Toyota RAV4. За ними в списке моделей-лидеров закрепились Mazda CX-5, Nissan Qashqai и BMW X1. Среди электромобилей наибольшей популярностью пользовались Volkswagen ID.4 и Honda M-NV.