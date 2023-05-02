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Рынок новых автомобилей в Украине восстанавливается: каких машин купили больше всего

Новина українською →
Киев, Вторник 02 мая 2023 07:48
Рынок новых автомобилей в Украине восстанавливается: каких машин купили больше всего Фото: рынок новых автомобилей в Украине восстанавливается (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Статистика продаж новых легковых автомобилей в Украине в апреле продемонстрировала положительную динамику в сравнении с апрелем прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

Так, по итогам месяца было зарегистрировано 5,1 тысячи новых автомобилей, что на 314% больше, чем в прошлом году. Но по сравнению с мартом зафиксировано небольшое уменьшение регистраций новых машин (-1,6%).

Лидерство на украинском рынке в апреле удерживала Toyota (774 машины), второе место завоевала компания Renault (528 штук), которой удалось потеснить Volkswagen (467 единиц). BMW уже месяц занимает 4 позицию на отечественном рынке, на пятом месте – Skoda. В первой десятке также присутствуют Suzuki, Nissan, Mercedes-Benz, Mazda и пр.

Пара самых продаваемых автомобилей с существенным отрывом – это Renault Duster и Toyota RAV4. За ними в списке моделей-лидеров закрепились Mazda CX-5, Nissan Qashqai и BMW X1. Среди электромобилей наибольшей популярностью пользовались Volkswagen ID.4 и Honda M-NV.

Ранее сообщалось, что производитель автомобилей Hyundai Motor Company решил продать свои активы в РФ.

Также мы писали, что Европарламент утвердил новые цели по сокращению выбросов CO2 для легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств, являющихся частью пакета Fit for 55.

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