Ринок нелегального тютюну в Україні - 22%, а бюджет втратив з початку року понад 20 млрд гривень

Ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%. З початку 2022 року держава недоотримала 20,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева в Telegram .

Разом з тим, за його словами, жодних перешкод для припинення злочинів та повернення в бюджет коштів мародерами немає.

"Потрібна нормальна робота правоохоронців. Почати роботу не погано було б з негайного завершення безпрецедентно довгого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку в місті Жовті Води", - додав Гетманцев.