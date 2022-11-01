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Рынок нелегального табака в Украине - 22%, а бюджет потерял с начала года более 20 млрд гривен

Фото: рынок нелегального табака в Украине составляет 22% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Рынок нелегального табака в Украине составляет 22%. С начала 2022 года государство недополучило 20,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Верховной рады Даниилу Гетманцева в Telegram.

Вместе с тем, по его словам, никаких препятствий для прекращения преступлений и возвращения в бюджет средств нет мародерами.

"Нужна нормальная работа стражей порядка. Начать работу не плохо было бы с немедленного завершения беспрецедентно долгого в истории отечественного уголовного процесса обыска в городе Желтые Воды", - добавил Гетманцев.

Напомним, по данным Euractiv, незаконная торговля табачными изделиями обходится украинскому бюджету примерно в 180 млн евро ежегодно.

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Даниил Гетманцев