Ринок нелегального тютюну в Україні - 22%, а бюджет втратив з початку року понад 20 млрд гривень
Ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%. З початку 2022 року держава недоотримала 20,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данилу Гетманцева в Telegram.
Разом з тим, за його словами, жодних перешкод для припинення злочинів та повернення в бюджет коштів мародерами немає.
"Потрібна нормальна робота правоохоронців. Почати роботу не погано було б з негайного завершення безпрецедентно довгого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку в місті Жовті Води", - додав Гетманцев.
Нагадаємо, за даними Euractiv, незаконна торгівля тютюновими виробами коштує українському бюджету приблизно 180 млн євро щорічно.
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