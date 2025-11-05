ua en ru
Ринок криптовалют у просіданні: біткойн нижче 100 тисяч доларів

США, Середа 05 листопада 2025 01:22
UA EN RU
Ринок криптовалют у просіданні: біткойн нижче 100 тисяч доларів Фото: Біткоїн (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Падіння біткоїна нижче за позначку в 100 тисяч доларів спричинило ланцюгову реакцію на фондовому ринку і позначилося на вартості акцій компаній, що займаються майнінгом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію сервісу Finance.yahoo.

Згідно з даними криптобіржі Binance, біткойн тимчасово подешевшав до 99 908 доларів, після чого відновився до 101 400 доларів. Це перше зниження нижче психологічної позначки з 23 червня 2025 року.

Ринок продовжує рух низхідним трендом, що почався після обвалу 10 жовтня, коли близько 19 мільярдів доларів було виведено з криптоіндустрії.

Реакція фондового ринку і майнерів

Падіння біткойна відбилося на котируваннях компаній, пов'язаних з майнінгом. Більшість тиків впали на кілька відсотків, попри раніше зафіксовані високі прибутки.

Інвестори фіксують збитки, а загальний інтерес до криптосектору тимчасово знижується на тлі високої волатильності.

Винятки на ринку

Акції компанії IREN, яка раніше займалася майнінгом, а зараз розвиває напрямок штучного інтелекту, залишилися в плюсі - зростання склало майже 1%.

Це сталося після оголошення про нову оренду дата-центру в Західному Техасі в партнерстві з Microsoft.

Угода зміцнила позиції компанії та стала позитивним сигналом для інвесторів, які орієнтуються на розвиток AI-інфраструктури.

Ринок AI-інфраструктури та ETF

Компанії, що поєднують майнінг і штучний інтелект, переживають переоцінку з початку 2025 року.

ETF VanEck NODE, що відстежує фірми, які працюють з інфраструктурою AI, зріс на 74% з моменту створення в травні 2025 року.

ETF CoinShares WGMI, який відображає динаміку акцій майнінгових компаній, показав зростання на 166% за той самий період.

Це демонструє зміщення інтересу інвесторів від класичного майнінгу в бік технологій штучного інтелекту.

Біткойн продовжує залишатися під тиском, а крипторинок - у стані корекції.

Водночас компанії, залучені в розвиток AI-інфраструктури, утримують зростання, що може вказувати на зміну фокуса інвесторів у технологічному секторі.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування засновника найбільшої криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао, якого раніше було засуджено у Сполучених Штатах у справі, пов'язаній із порушенням фінансового законодавства.

Зазначимо, що правоохоронці підтвердили, що 32-річний український блогер, відомий як Костянтин Ганич (Кудо), 11 жовтня вчинив самогубство. За даними слідства та аналізу записів із камер спостереження, факт суїциду встановлено. Відомо, що Ганич активно займався криптовалютою і вів проєкти, пов'язані з інвестуванням у цифрові активи.

