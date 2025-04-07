Ринок криптовалют лихоманить: Bitcoin та Ethereum різко подешевшали

Ситуація на ринку криптовалют

На початку березня президент США Дональд Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалют, до якого увійдуть токени XRP, SOL та ADA.

Росія обходить санкції, використовуючи криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією.

Тим часом Північна Корея стала третьою країною у світі за кількістю Bitcoin через хакерів.

Детальніше про розвиток ринку криптовалют в Україні, - читайте в статті РБК-Україна.

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