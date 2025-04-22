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Ринок електромобілів в Україні: які авто українці купують найчастіше к 2025 році

Вівторок 22 квітня 2025 15:48
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Ринок електромобілів в Україні: які авто українці купують найчастіше к 2025 році Фото: електромобілі в Україні (media.nissan.com)
Автор: Константин Широкун

За перші три місяці 2025 року український автопарк поповнили 12,8 тисячі легкових авто на електротязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:

  • Львівська область – 1961 од. (94% з них вживані);
  • місто Київ – 1632 од. (68% з них вживані);
  • Київська обл. – 1120 од. (76% з них вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 986 од. (80% з них вживані);
  • Одеська обл. – 761 од (76% з них вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став електричний кросовер BYD Song Plus EV.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідирували такі електромобілі:

  • Tesla Model Y – у Києві та області.
  • Tesla Model 3 – у Львівській та Дніпропетровській областях.
  • Nissan Leaf – в Одеській області.

Раніше повідомлялось, що з початку року українці придбали майже 9 тисяч вживаних авто зі Сполучених Штатів. Так, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 легкових машин з пробігом.

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості, а саме 42% – це електромобілі. На частку бензинових авто прийшлось 41%, гібридним авто належить 7%, а дизельні машини та авто з ГБО обрали по 5% покупців від загальної кількості.

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Електромобілі Автомобільний ринок
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