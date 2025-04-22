ua en ru
Вт, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рынок электромобилей в Украине: какие авто украинцы покупают чаще всего к 2025 году

Вторник 22 апреля 2025 15:48
UA EN RU
Рынок электромобилей в Украине: какие авто украинцы покупают чаще всего к 2025 году Фото: электромобили в Украине (media.nissan.com)
Автор: Константин Широкун

За первые три месяца 2025 года украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи легковых авто на электротяге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:

  • Львовская область - 1961 ед. (94% из них бывшие в употреблении);
  • город Киев - 1632 ед. (68% из них бывшие в употреблении);
  • Киевская обл. - 1120 ед. (76% из них бывшие в употреблении);
  • Днепропетровская обл. - 986 ед. (80% из них бывшие в употреблении);
  • Одесская обл. - 761 ед (76% из них бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал электрический кроссовер BYD Song Plus EV.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто лидировали такие электромобили:

  • Tesla Model Y - в Киеве и области.
  • Tesla Model 3 - во Львовской и Днепропетровской областях.
  • Nissan Leaf - в Одесской области.

Ранее сообщалось, что с начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из Соединенных Штатов. Так, свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 легковых машин с пробегом.

Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это электромобили. На долю бензиновых авто пришлось 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельные машины и авто с ГБО выбрали по 5% покупателей от общего количества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электромобили Автомобильный рынок
NEWS
Зеленский может посетить похороны Папы Римского, - источники
Зеленский может посетить похороны Папы Римского, - источники
DAILY
Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Чтобы сохранить население, украинкам нужно рожать по трое детей