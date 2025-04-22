Рынок электромобилей в Украине: какие авто украинцы покупают чаще всего к 2025 году
За первые три месяца 2025 года украинский автопарк пополнили 12,8 тысячи легковых авто на электротяге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
- Львовская область - 1961 ед. (94% из них бывшие в употреблении);
- город Киев - 1632 ед. (68% из них бывшие в употреблении);
- Киевская обл. - 1120 ед. (76% из них бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. - 986 ед. (80% из них бывшие в употреблении);
- Одесская обл. - 761 ед (76% из них бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал электрический кроссовер BYD Song Plus EV.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто лидировали такие электромобили:
- Tesla Model Y - в Киеве и области.
- Tesla Model 3 - во Львовской и Днепропетровской областях.
- Nissan Leaf - в Одесской области.
Ранее сообщалось, что с начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных авто из Соединенных Штатов. Так, свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 легковых машин с пробегом.
Отмечается, что наибольшая доля из этого количества, а именно 42% - это электромобили. На долю бензиновых авто пришлось 41%, гибридным авто принадлежит 7%, а дизельные машины и авто с ГБО выбрали по 5% покупателей от общего количества.
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