Ринок буде справедливим лише після скорочення переліку захищених споживачів, - Рябцев

"Скоротити переліки захищених споживачів - це найперше, що потрібно зробити. Не можуть бути на ринку присутні суб'єкти господарювання, які щось споживають і за це не платять. Взагалі не платять", - наголосив він.

За словами експерта, є підприємства, які об’єктивно мають право на пільги, зокрема водоканали у прифронтових регіонах. Водночас нинішній перелік включає бізнеси, що отримують прибутки, але уникають оплати.

"Якщо, наприклад, якийсь цирк у нас стає підприємством критичної інфраструктури і не сплачує за електричну енергію, проводячи різноманітні вистави, збираючи за це гроші, то виникає питання, а чи точно у нас цирк є підприємством критичної інфраструктури. Або якщо приватне підприємство з річним обігом у мільярд гривень також не платить, то може щось в консерваторії підправити", - зазначив Рябцев.

Він нагадав, що профільні експерти та учасники ринку давно закликають уряд переглянути цей список і залишити в ньому лише тих, хто дійсно виконує критично важливі функції для суспільства.

"Але у нас зараз чергова дорожня карта була ухвалена, і це розроблення відповідного проєкту рішення уряду знову відклали, тепер вже до 1січня наступного року. Тобто оці всі підприємства можуть не платити за спожиту електричну енергію до кінця цього року щонайменше. І це означає, що на відповідну суму зростуть боргові зобов'язання на цьому самому ринку", - наголосив експерт.

Рябцев підкреслив, що подальше зволікання уряду лише поглиблюватиме кризу.

"Чим швидше уряд нарешті зрозуміє, що від його дій залежить наявність і відсутність боргів, тим краще буде всім на цьому самому ринку, і тим справедливішим буде цей ринок", - підсумував він.