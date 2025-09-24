Ринок буде справедливим лише після скорочення переліку захищених споживачів, - Рябцев

Борги на ринку електроенергії значною мірою зростають через так званих захищених споживачів - підприємства чи організації, які держава віднесла до критично важливих і які отримали особливі умови постачання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.
"Скоротити переліки захищених споживачів - це найперше, що потрібно зробити. Не можуть бути на ринку присутні суб'єкти господарювання, які щось споживають і за це не платять. Взагалі не платять", - наголосив він.
За словами експерта, є підприємства, які об’єктивно мають право на пільги, зокрема водоканали у прифронтових регіонах. Водночас нинішній перелік включає бізнеси, що отримують прибутки, але уникають оплати.
"Якщо, наприклад, якийсь цирк у нас стає підприємством критичної інфраструктури і не сплачує за електричну енергію, проводячи різноманітні вистави, збираючи за це гроші, то виникає питання, а чи точно у нас цирк є підприємством критичної інфраструктури. Або якщо приватне підприємство з річним обігом у мільярд гривень також не платить, то може щось в консерваторії підправити", - зазначив Рябцев.
Він нагадав, що профільні експерти та учасники ринку давно закликають уряд переглянути цей список і залишити в ньому лише тих, хто дійсно виконує критично важливі функції для суспільства.
"Але у нас зараз чергова дорожня карта була ухвалена, і це розроблення відповідного проєкту рішення уряду знову відклали, тепер вже до 1січня наступного року. Тобто оці всі підприємства можуть не платити за спожиту електричну енергію до кінця цього року щонайменше. І це означає, що на відповідну суму зростуть боргові зобов'язання на цьому самому ринку", - наголосив експерт.
Рябцев підкреслив, що подальше зволікання уряду лише поглиблюватиме кризу.
"Чим швидше уряд нарешті зрозуміє, що від його дій залежить наявність і відсутність боргів, тим краще буде всім на цьому самому ринку, і тим справедливішим буде цей ринок", - підсумував він.
Раніше експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що борги залишаються серйозним бар’єром для розвитку енергосектору попри те, що інвестори готові вкладати в українську енергетику, а внутрішні компанії вже активно будують об’єкти ВДЕ.
Нагадаємо, системні борги на ринку електроенергії перевищують 100 млрд грн, і за таких умов борги населення у розмірі близько 10 млрд грн є лише індикатором загальної хвороби ринку.