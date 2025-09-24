Рынок будет справедливым только после сокращения перечня защищенных потребителей, - Рябцев

"Сократить перечни защищенных потребителей - это первое, что нужно сделать. Не могут присутствовать на рынке субъекты хозяйствования, которые что-то потребляют и за это не платят. Вообще не платят", - подчеркнул он.

По словам эксперта, есть предприятия, которые объективно имеют право на льготы, в частности водоканалы в прифронтовых регионах. В то же время нынешний перечень включает бизнесы, которые получают прибыль, но избегают оплаты.

"Если, например, какой-то цирк у нас становится предприятием критической инфраструктуры и не платит за электрическую энергию, проводя различные представления, собирая за это деньги, то возникает вопрос, а точно ли у нас цирк является предприятием критической инфраструктуры. Или если частное предприятие с годовым оборотом в миллиард гривен также не платит, то может что-то в консерватории подправить", - отметил Рябцев.

Он напомнил, что профильные эксперты и участники рынка давно призывают правительство пересмотреть этот список и оставить в нем только тех, кто действительно выполняет критически важные функции для общества.

"Но у нас сейчас очередная дорожная карта была принята, и это разработка соответствующего проекта решения правительства снова отложили, теперь уже до 1 января следующего года. То есть эти все предприятия могут не платить за потребленную электрическую энергию до конца этого года как минимум. И это означает, что на соответствующую сумму вырастут долговые обязательства на этом самом рынке", - отметил эксперт.

Рябцев подчеркнул, что дальнейшее промедление правительства будет только углублять кризис.

"Чем быстрее правительство наконец поймет, что от его действий зависит наличие и отсутствие долгов, тем лучше будет всем на этом самом рынке, и тем справедливее будет этот рынок", - подытожил он.