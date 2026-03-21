Ринок буде "штормити". Що чекати від курса долара та євро наступного тижня - оцінка банкіра

Головне:

Чинники впливу: Ринок балансує між сезонним продажем валюти аграріями перед посівною та високим попитом на валюту з боку імпортерів пального.

Ринок балансує між сезонним продажем валюти аграріями перед посівною та високим попитом на валюту з боку імпортерів пального. Роль Нацбанку: НБУ врівноважуватиме попит через валютні інтервенції. Режим "керованої гнучкості" дозволить уникнути різких стрибків курсу.

НБУ врівноважуватиме попит через валютні інтервенції. Режим "керованої гнучкості" дозволить уникнути різких стрибків курсу. Поведінка долара: Очікується висока волатильність протягом дня (від зростання до зниження), проте підсумковий курс залишатиметься збалансованим.

Очікується висока волатильність протягом дня (від зростання до зниження), проте підсумковий курс залишатиметься збалансованим. Ситуація з євро: Валюта буде стабільнішою за долар через глобальне зміцнення американської валюти. Очікуваний світовий коридор - 1,14-1,15 долара за євро.

Валюта буде стабільнішою за долар через глобальне зміцнення американської валюти. Очікуваний світовий коридор - 1,14-1,15 долара за євро. Прогнозні коридори (23-29.03): Долар: 44,00-44,50 грн (готівковий ринок), євро: 50,50-52,00 грн (готівковий ринок).

Курс валют наприкінці березня: чого очікувати українцям

За словами Лєсового, наприкінці березня ситуація на валютному ринку буде динамічною, але контрольованою. Попри певну нервозність та щоденні коливання, загрозливих сценаріїв чи ознак кризи немає.

Ринок працюватиме в межах "керованої гнучкості", а головну роль у стримуванні різких стрибків відіграватиме Нацбанк.

Що впливає на курс

Зараз на ринку змагаються дві тенденції. З одного боку, аграрії активно продають валюту перед початком посівної, що допомагає стабілізувати ситуацію. З іншого - зберігається високий попит з боку імпортерів пального. Саме їхня активність сьогодні задає темп ринку.

Ситуація могла б стати спокійнішою у разі зменшення напруги на Близькому Сході та падіння цін на нафту, проте поки міжнародні ринки залишаються мінливими.

Чого очікувати від долара та євро

Останні дні березня можуть бути "жвавими": курс долара впродовж дня може як помітно зростати, так і знижуватися. Проте це лише волатильність, а не системна нестабільність. Завдяки втручанню НБУ дефіцит валюти не штовхатиме курс угору надто різко.

"Важливо не плутати підвищену волатильність із системною нестабільністю. Адже підсумковий курс долара наприкінці дня, найімовірніше, залишатиметься більш-менш збалансованим. Тобто ринок буде "штормити", однак без ознак втрати контролю", - зазначає експерт.

Євро наприкінці місяця виглядатиме стабільніше за долар. Його курс в Україні зараз більше залежить від міжнародних майданчиків, де спостерігається тенденція до посилення долара.

Прогноз на 23–29 березня:

Готівковий долар триматиметься в межах 44-44,5 грн, євро - 50,5-52 грн.

Денні коливання: В обмінниках курс може змінюватися до 0,3 грн протягом дня.

Різниця між купівлею та продажем: У банках спред на долар складе до 0,6 грн, на євро - до 1 грн. В обмінниках він може бути дещо ширшим.

Загальний стан: Ринок залишатиметься в русі, але без різких зривів чи катаклізмів завдяки діям регулятора.