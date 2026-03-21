Ринок буде "штормити". Що чекати від курса долара та євро наступного тижня - оцінка банкіра

Наприкінці березня валютний ринок України перебуватиме в стані підвищеної динаміки. Попри "нервову" поведінку ринку та щоденні коливання, ситуація залишатиметься контрольованою та без ознак системної кризи.
Що чекати від курсу валют наступного тижня РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
За словами Лєсового, наприкінці березня ситуація на валютному ринку буде динамічною, але контрольованою. Попри певну нервозність та щоденні коливання, загрозливих сценаріїв чи ознак кризи немає.
Ринок працюватиме в межах "керованої гнучкості", а головну роль у стримуванні різких стрибків відіграватиме Нацбанк.
Фото: прогноз по курсу валют на тиждень (інфографіка РБК-Україна)
Що впливає на курс
Зараз на ринку змагаються дві тенденції. З одного боку, аграрії активно продають валюту перед початком посівної, що допомагає стабілізувати ситуацію. З іншого - зберігається високий попит з боку імпортерів пального. Саме їхня активність сьогодні задає темп ринку.
Ситуація могла б стати спокійнішою у разі зменшення напруги на Близькому Сході та падіння цін на нафту, проте поки міжнародні ринки залишаються мінливими.
Чого очікувати від долара та євро
Останні дні березня можуть бути "жвавими": курс долара впродовж дня може як помітно зростати, так і знижуватися. Проте це лише волатильність, а не системна нестабільність. Завдяки втручанню НБУ дефіцит валюти не штовхатиме курс угору надто різко.
"Важливо не плутати підвищену волатильність із системною нестабільністю. Адже підсумковий курс долара наприкінці дня, найімовірніше, залишатиметься більш-менш збалансованим. Тобто ринок буде "штормити", однак без ознак втрати контролю", - зазначає експерт.
Євро наприкінці місяця виглядатиме стабільніше за долар. Його курс в Україні зараз більше залежить від міжнародних майданчиків, де спостерігається тенденція до посилення долара.
Прогноз на 23–29 березня:
Готівковий долар триматиметься в межах 44-44,5 грн, євро - 50,5-52 грн.
Денні коливання: В обмінниках курс може змінюватися до 0,3 грн протягом дня.
Різниця між купівлею та продажем: У банках спред на долар складе до 0,6 грн, на євро - до 1 грн. В обмінниках він може бути дещо ширшим.
Загальний стан: Ринок залишатиметься в русі, але без різких зривів чи катаклізмів завдяки діям регулятора.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.