Рынок будет "штормить". Что ждать от курса доллара и евро на следующей неделе - оценка банкира

В конце марта валютный рынок Украины будет находиться в состоянии повышенной динамики. Несмотря на "нервное" поведение рынка и ежедневные колебания, ситуация будет оставаться контролируемой и без признаков системного кризиса.
Что ждать от курса валют на следующей неделе РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
По словам Лесового, в конце марта ситуация на валютном рынке будет динамичной, но контролируемой. Несмотря на определенную нервозность и ежедневные колебания, угрожающих сценариев или признаков кризиса нет.
Рынок будет работать в пределах "управляемой гибкости", а главную роль в сдерживании резких скачков будет играть Нацбанк.
Что влияет на курс
Сейчас на рынке соревнуются две тенденции. С одной стороны, аграрии активно продают валюту перед началом посевной, что помогает стабилизировать ситуацию. С другой - сохраняется высокий спрос со стороны импортеров топлива. Именно их активность сегодня задает темп рынка.
Ситуация могла бы стать спокойнее в случае уменьшения напряжения на Ближнем Востоке и падения цен на нефть, однако пока международные рынки остаются изменчивыми.
Чего ожидать от доллара и евро
Последние дни марта могут быть "оживленными": курс доллара в течение дня может как заметно расти, так и снижаться. Однако это лишь волатильность, а не системная нестабильность. Благодаря вмешательству НБУ дефицит валюты не будет толкать курс вверх слишком резко.
"Важно не путать повышенную волатильность с системной нестабильностью. Ведь итоговый курс доллара в конце дня, скорее всего, будет оставаться более-менее сбалансированным. То есть рынок будет "штормить", однако без признаков потери контроля", - отмечает эксперт.
Евро в конце месяца будет выглядеть стабильнее доллара. Его курс в Украине сейчас больше зависит от международных площадок, где наблюдается тенденция к усилению доллара.
Прогноз на 23-29 марта:
Наличный доллар будет держаться в пределах 44-44,5 грн, евро - 50,5-52 грн.
Дневные колебания: В обменниках курс может меняться до 0,3 грн в течение дня.
Разница между покупкой и продажей: В банках спред на доллар составит до 0,6 грн, на евро - до 1 грн. В обменниках он может быть несколько шире.
Общее состояние: Рынок будет оставаться в движении, но без резких срывов или катаклизмов благодаря действиям регулятора.
