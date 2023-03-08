UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З ринку можуть піти ще близько 10 дрібних банків: як це вплине на українців

Фото: десять українських банків можуть піти з ринку (bank.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Станом на 8 березня в Україні працюють 65 банків. Проте, за оцінками фінансистів, ринок можуть залишити ще 10-12 гравців.

Про це йдеться в матеріалі "Чому в Україні може стати ще менше банків і чого чекати після стрес-тесту НБУ" на сайті РБК-Україна.

Як зазначається у матеріалі, цей процес не обов'язково відбуватиметься за визнанням банків неплатоспроможними - це може бути продаж банку чи добровільне здавання ліцензії.

Також є питання до банків, які і до війни або не мали чіткої стратегії розвитку, або робили акцент на одній діяльності, яка зараз не приносить прибутку. "Доля таких банків буде відома після оцінки якості активів та проведення стрес-тестування", - йдеться у статті.

Є й такі, хто проводить сумнівні операції, які не відповідають класичній банківській діяльності. І якщо великі гравці можуть отримати штраф, то невеликі банки, які задіяні в цих схемах, можуть зіткнутися з більш серйозними санкціями.

"Але рядові українці навряд чи відчують втрату: сумарний обсяг активів таких установ невеликий, тому жодної шкоди стабільності банківської системи не буде", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Національний банк України бачить проблеми кількох дрібних банків , які не впливають на систему. Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, ще до війни збитковими були шість банків. При цьому НБУ готується провести стрес-тестування великих банків, яке може виявити потребу додаткового капіталу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українибанки