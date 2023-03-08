С рынка могут уйти еще около 10 мелких банков: как это отразится на украинцах

По ситуации на 8 марта в Украине работают 65 банков. Однако, по оценкам финансистов, рынок могут покинуть еще 10-12 игроков.
Об этом говорится в материале "Почему в Украине может стать еще меньше банков и чего ждать после стресс-теста НБУ" на сайте РБК-Украина.
Как отмечается в материале, этот процесс не обязательно будет происходить по признанию банков неплатежеспособными - это может быть продажа банка или добровольная сдача лицензии.
Также есть вопросы к банкам, которые и до войны либо не имели четкой стратегии развития, либо делали акцент на одной деятельности, которая сейчас не приносит прибыли. "Судьба таких банков будет известна после оценки качества активов и проведения стресс-тестирования",- говорится в статье.
Есть и такие, кто проводит сомнительные операции, не отвечающие классической банковской деятельности. И если крупные игроки могут получить штраф, то небольшие банки, задействованные в этих схемах, могут столкнуться с более серьезными санкциями.
"Но рядовые украинцы вряд ли почувствуют потерю: суммарный объем активов таких учреждений невелик, поэтому никакого ущерба стабильности банковской системы не будет", - говорится в материале.
Напомним, Национальный банк Украины видит проблемы нескольких мелких банков, которые не влияют на систему. Как заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, еще до войны убыточными были шесть банков. При этом НБУ готовится провести стресс-тестирование крупных банков, которое может выявить необходимость дополнительного капитала.