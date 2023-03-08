З ринку можуть піти ще близько 10 дрібних банків: як це вплине на українців
Станом на 8 березня в Україні працюють 65 банків. Проте, за оцінками фінансистів, ринок можуть залишити ще 10-12 гравців.
Про це йдеться в матеріалі "Чому в Україні може стати ще менше банків і чого чекати після стрес-тесту НБУ" на сайті РБК-Україна.
Як зазначається у матеріалі, цей процес не обов'язково відбуватиметься за визнанням банків неплатоспроможними - це може бути продаж банку чи добровільне здавання ліцензії.
Також є питання до банків, які і до війни або не мали чіткої стратегії розвитку, або робили акцент на одній діяльності, яка зараз не приносить прибутку. "Доля таких банків буде відома після оцінки якості активів та проведення стрес-тестування", - йдеться у статті.
Є й такі, хто проводить сумнівні операції, які не відповідають класичній банківській діяльності. І якщо великі гравці можуть отримати штраф, то невеликі банки, які задіяні в цих схемах, можуть зіткнутися з більш серйозними санкціями.
"Але рядові українці навряд чи відчують втрату: сумарний обсяг активів таких установ невеликий, тому жодної шкоди стабільності банківської системи не буде", - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, Національний банк України бачить проблеми кількох дрібних банків , які не впливають на систему. Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, ще до війни збитковими були шість банків. При цьому НБУ готується провести стрес-тестування великих банків, яке може виявити потребу додаткового капіталу.