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З ринку можуть піти ще близько 10 дрібних банків: як це вплине на українців

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Україна, Середа 08 березня 2023 15:03
З ринку можуть піти ще близько 10 дрібних банків: як це вплине на українців Фото: десять українських банків можуть піти з ринку (bank.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Станом на 8 березня в Україні працюють 65 банків. Проте, за оцінками фінансистів, ринок можуть залишити ще 10-12 гравців.

Про це йдеться в матеріалі "Чому в Україні може стати ще менше банків і чого чекати після стрес-тесту НБУ" на сайті РБК-Україна.

Як зазначається у матеріалі, цей процес не обов'язково відбуватиметься за визнанням банків неплатоспроможними - це може бути продаж банку чи добровільне здавання ліцензії.

Також є питання до банків, які і до війни або не мали чіткої стратегії розвитку, або робили акцент на одній діяльності, яка зараз не приносить прибутку. "Доля таких банків буде відома після оцінки якості активів та проведення стрес-тестування", - йдеться у статті.

Є й такі, хто проводить сумнівні операції, які не відповідають класичній банківській діяльності. І якщо великі гравці можуть отримати штраф, то невеликі банки, які задіяні в цих схемах, можуть зіткнутися з більш серйозними санкціями.

"Але рядові українці навряд чи відчують втрату: сумарний обсяг активів таких установ невеликий, тому жодної шкоди стабільності банківської системи не буде", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Національний банк України бачить проблеми кількох дрібних банків , які не впливають на систему. Як заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, ще до війни збитковими були шість банків. При цьому НБУ готується провести стрес-тестування великих банків, яке може виявити потребу додаткового капіталу.

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