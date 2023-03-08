С рынка могут уйти еще около 10 мелких банков: как это отразится на украинцах

По ситуации на 8 марта в Украине работают 65 банков. Однако, по оценкам финансистов, рынок могут покинуть еще 10-12 игроков.

Об этом говорится в материале " Почему в Украине может стать еще меньше банков и чего ждать после стресс-теста НБУ " на сайте РБК-Украина.

Как отмечается в материале, этот процесс не обязательно будет происходить по признанию банков неплатежеспособными - это может быть продажа банка или добровольная сдача лицензии.

Также есть вопросы к банкам, которые и до войны либо не имели четкой стратегии развития, либо делали акцент на одной деятельности, которая сейчас не приносит прибыли. "Судьба таких банков будет известна после оценки качества активов и проведения стресс-тестирования",- говорится в статье.

Есть и такие, кто проводит сомнительные операции, не отвечающие классической банковской деятельности. И если крупные игроки могут получить штраф, то небольшие банки, задействованные в этих схемах, могут столкнуться с более серьезными санкциями.

"Но рядовые украинцы вряд ли почувствуют потерю: суммарный объем активов таких учреждений невелик, поэтому никакого ущерба стабильности банковской системы не будет", - говорится в материале.