На ринку електроенергії Україна - лише 15-та за рівнем цін серед країн ЄС

Вівторок 26 серпня 2025 16:07
На ринку електроенергії Україна - лише 15-та за рівнем цін серед країн ЄС
Автор: Сергій Новіков

На спотовому ринку електроенергії Україна залишається серед країн із відносно нижчими цінами у порівнянні з більшістю європейських держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Оператора ринку.

За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз у країнах Балтії:

  • в Естонії - 5 475,59 грн/МВт-год;
  • в Італії - 5 473,93 грн/МВт-год;
  • у Литві та Латвії - 5 468,97 грн/МВт-год;
  • Польща займає п’яту позицію з показником 5 101,04 грн/МВт-год.

Серед інших країн із вищими цінами: Хорватія - 4 682,22 грн/МВт-год, Угорщина - 4 655,55 грн/МВт-год, а також Румунія - 4 594,09 грн/МВт-год.

Україна лише на 15-й позиції за рівнем цін серед європейських країн - 4 470,96 грн/МВт-год, свідчать дані Європейської мережі операторів передачі.

З 1 серпня НКРЕКП переглянула прайс-кепи, однак це не призвело до різкого стрибка цін на внутрішньому ринку.

Перегляд верхніх меж вартості у вечірні години пояснюють потребою забезпечити можливість імпорту електроенергії з ЄС.

Адже саме в цей період ціна європейської електрики є найвищою, і без таких регуляторних змін Україна фактично не мала б змоги імпортувати її на конкурентних умовах.

Підвищення прайс-кепів

Нагадаємо, у серпні Нацкомісія підвищила на 60% прайс-кепи для вечірнього піку споживання (з 17:00 до 23:00). Йдеться про граничні ціни, за якими трейдери можуть купувати електроенергію на європейському ринку.

Раніше експерт розповів, що підвищення прайс-кепів дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.

