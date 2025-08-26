На ринку електроенергії Україна - лише 15-та за рівнем цін серед країн ЄС

На спотовому ринку електроенергії Україна залишається серед країн із відносно нижчими цінами у порівнянні з більшістю європейських держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Оператора ринку.

За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз у країнах Балтії:

в Естонії - 5 475,59 грн/МВт-год;

в Італії - 5 473,93 грн/МВт-год;

у Литві та Латвії - 5 468,97 грн/МВт-год;

Польща займає п’яту позицію з показником 5 101,04 грн/МВт-год.

Серед інших країн із вищими цінами: Хорватія - 4 682,22 грн/МВт-год, Угорщина - 4 655,55 грн/МВт-год, а також Румунія - 4 594,09 грн/МВт-год.

Україна лише на 15-й позиції за рівнем цін серед європейських країн - 4 470,96 грн/МВт-год, свідчать дані Європейської мережі операторів передачі.

З 1 серпня НКРЕКП переглянула прайс-кепи, однак це не призвело до різкого стрибка цін на внутрішньому ринку.

Перегляд верхніх меж вартості у вечірні години пояснюють потребою забезпечити можливість імпорту електроенергії з ЄС.

Адже саме в цей період ціна європейської електрики є найвищою, і без таких регуляторних змін Україна фактично не мала б змоги імпортувати її на конкурентних умовах.