На ринку електроенергії дефіцит понад 20 млрд гривень

"Структура боргів доволі складна, але сума, яка могла б при її коректній прогонці погасити борги по всьому ланцюгу учасників ринку, складає понад 20 млрд грн", - сказав Бойко.

За його словами, "Енергоатом" покриває більше 80% різниці між ринковою та існуючою ціною на електроенергію для населення, але з початку російської агресії почався приріст боргів, оскільки "Енергоатом" перестав в повному обсязі забезпечувати відповідну компенсацію.

Також він повідомив, що борг перед "Укренерго" на балансуючому ринку більше 27 млрд грн, а сама компанія винна учасникам ринку 15 млрд грн. Водночас компанія має багатомільярдну заборгованість перед ДП "Гарантований покупець" щодо фінансування послуги зі збільшення частки зеленої генерації.

"На "Укренерго" покладені спецобов’язки компенсації решти. "Укренерго" тривалий час не доплачує Гарпоку цю послугу", - зазначив Бойко.

За його словами, економічна причина боргів "Укренерго" полягає у постійному тарифному недофінансуванні компанії, причому основний обсяг недофінансування був сформований ще в попередні роки.

"В цьому році цей тренд продовжився, хоча й в меншому обсязі. Минулого року регулятором було зроблено спробу чи не вперше за кілька років встановити економічно збалансований тариф для НЕК "Укренерго", проте по факту цього досягнути точно не вдасться (рік ще не закінчився, але аналіз 9-ти місяців дозволяє зробити саме такий висновок)", - підкреслив Бойко.

Він також додав, що найбільш показовою є ситуація в 2022 році, коли обсяги передачі електроенергії, закладені в розрахунок тарифу і фактично передані, відрізнялись більше ніж на 30%.

Раніше повідомлялося, що компанія "Енергоатом" на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу.

Окрім того, заборгованість компанії "Укренерго" перед держпідприємством "Гарантований покупець" щодо оплати за "зелену" електроенергію з початку року збільшилась в 2,5 рази і на сьогодні становить 32,2 млрд грн.