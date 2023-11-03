На рынке электроэнергии дефицит более 20 млрд гривен

"Структура долгов достаточно сложная, но сумма, которая могла бы при ее корректной прогонке погасить долги по всей цепи участников рынка, составляет более 20 млрд грн", - сказал Бойко.

По его словам, "Энергоатом" покрывает более 80% разницы между рыночной и существующей ценой на электроэнергию для населения, но с начала российской агрессии начался прирост долгов, поскольку "Энергоатом" перестал в полном объеме обеспечивать соответствующую компенсацию.

Также он сообщил, что долг перед "Укрэнерго" на балансирующем рынке больше 27 млрд грн, а сама компания должна участникам рынка 15 млрд грн. В то же время компания имеет многомиллиардную задолженность перед ГП "Гарантированный покупатель" по финансированию услуги по увеличению доли зеленого поколения.

"На "Укрэнерго" возложены спецобязанности компенсации остальных. "Укрэнерго" долгое время не доплачивает Гарпоку эту услугу", - отметил Бойко.

По его словам, экономическая причина долгов "Укрэнерго" заключается в постоянном тарифном недофинансировании компании, причем основной объем недофинансирования сформировался еще в предыдущие годы.

"В этом году этот тренд продолжился, хотя и в меньшем объеме. В прошлом году регулятором была сделана попытка чуть ли не впервые за несколько лет установить экономически сбалансированный тариф для НЭК "Укрэнерго", однако по факту этого достичь точно не удастся (год еще не закончился, но анализ 9 месяцев позволяет сделать именно такой вывод)", - подчеркнул Бойко.

Он также добавил, что наиболее показательна ситуация в 2022 году, когда объемы передачи электроэнергии, заложенные в расчет тарифа и фактически переданные, отличались более чем на 30%.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" на конец 2023 года будет иметь 17 млрд грн задолженности из-за отсутствия источников финансирования оплаты этого долга.

Кроме того, задолженность компании "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" по оплате за "зеленую" электроэнергию с начала года увеличилась в 2,5 раза и сегодня составляет 32,2 млрд грн.