Без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти, - Тинний

"В виробництві електричної, теплової енергії і водопостачанні в нас є тарифне ціноутворення, яке зберіглося з радянського часу і воно адміністративно призначається. Ринкова частина дуже мізерна, вона маленька. Відповідно, це жодним чином не стимулює інвесторів щось будувати", - сказав він.

Тинний пояснив, що зараз фактично не використовується потенціал приватного бізнесу саме через тарифне ціноутворення.

Він наголосив, що з квітня бізнес міг побудувати сотні мегават нових потужностей, але він не має стимулів до цього.

"Потрібно було ввести ринкове ціноутворення на електроенергетику 20 років назад, 10 років тому, 5. Бо в нас не будуються ніякі нові електростанції через те, що вони ніколи не акумулюються", - підсумував Тинний.

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.