UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти, - Тинний

Фото: без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через тарифне ціноутворення на електроенергію, тепло та водопостачання інвестори не мають стимулів до будівництва нових енергетичних об'єктів.

Про це заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"В виробництві електричної, теплової енергії і водопостачанні в нас є тарифне ціноутворення, яке зберіглося з радянського часу і воно адміністративно призначається. Ринкова частина дуже мізерна, вона маленька. Відповідно, це жодним чином не стимулює інвесторів щось будувати", - сказав він.

Тинний пояснив, що зараз фактично не використовується потенціал приватного бізнесу саме через тарифне ціноутворення.

Він наголосив, що з квітня бізнес міг побудувати сотні мегават нових потужностей, але він не має стимулів до цього.

"Потрібно було ввести ринкове ціноутворення на електроенергетику 20 років назад, 10 років тому, 5. Бо в нас не будуються ніякі нові електростанції через те, що вони ніколи не акумулюються", - підсумував Тинний.

Раніше голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявляв, що єдиною і головною запорукою для залучення інвестицій в енергетичну галузь є лібералізація ринку енергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз УкраїниЕлектроенергія