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Без рыночных цен на энергоносители инвесторы не будут строить новые энергообъекты, - Тынный

Фото: без рыночных цен на энергоносители инвесторы не будут строить новые энергообъекты (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Из-за тарифного ценообразования на электроэнергию, тепло и водоснабжение у инвесторов нет стимулов к строительству новых энергетических объектов.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"В производстве электрической, тепловой энергии и водоснабжении у нас есть тарифное ценообразование, которое сохранилось с советского времени и оно административно назначается. Рыночная часть очень мизерная, она маленькая. Соответственно, это никоим образом не стимулирует инвесторов что-либо строить", - сказал он.

Тинный объяснил, что сейчас фактически не используется потенциал частного бизнеса именно из-за тарифного ценообразования.

Он подчеркнул, что с апреля бизнес мог построить сотни мегаватт новых мощностей, но у него нет стимулов к этому.

"Нужно было ввести рыночное ценообразование на электроэнергетику 20 лет назад, 10 лет назад, 5. Потому что у нас не строятся никакие новые электростанции из-за того, что они никогда не аккумулируются", - подытожил Тынный.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.

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Нафтогаз УкраиныЭлектроэнергия