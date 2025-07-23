Рынки и автопроизводители отреагировали на масштабную сделку США с Японией

Рынки быстро отреагировали на торговое соглашение между США и Японией, о котором объявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Японский индекс Nikkei подскочил на 2,6% на фоне роста акций автопроизводителей.

Это произошло из-за объявления о том, что новое соглашение снижает автомобильные пошлины с предлагаемых 25% до 15%. В то же время, акции Mazda Motor выросли на 17%, а Toyota Motor - на 11%.

Тем временем облигации японского правительства наоборот снизились. Отмечено, что реакция японской иены была более сдержанной. Валюта выросла в цене на 0,1% - до 146,42 за доллар.

По данным издания, некоторые автопроизводителя выразили обеспокоенность по поводу торговой сделки.

Представителей группы, которая представляет General Motors, Ford и Chrysler Stellantis, переживают из-за того, что соглашение снизит пошлины на импорт автомобилей из Японии до 15%, в то время как пошлины на импорт из Канады и Мексики останутся на уровне 25%.