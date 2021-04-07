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В Риме карантинный протест превратился в столкновения с полицией

Автор: Анастасия Рокитна

В Риме на протест вышли предприниматели, которые выступают против локдауна. В ходе протеста у парламента в Риме произошли столкновения между полицией и протестующими.

Об этом сообщает AP.

В результате драки пострадал один офицер. Правоохранители задержали 7 участников акции.

Многие из нескольких сотен протестующих возле Палаты депутатов сняли маски, чтобы восклицать: "Работайте!" и "Свобода!". Кто-то бросал дымовые шашки и другие предметы.

В настоящее время обедать и пить в ресторанах, барах и кафе запрещено минимум в течение апреля. Разрешены только услуги "на вынос" или доставки.

Владельцы бизнеса настаивают на том, что ему нужно открыться.

Напомним, в половине областей Италии, включая крупные города Рим, Милан и Венеция, с 15 марта ввели новые карантинные ограничения, которые будут действовать до 6 апреля. В Пасхальные выходные вся страна будет считаться "красной зоной", и будет введен общенациональный локдаун с 3 по 5 апреля.

Министерство здравоохранения заявило, что целью мероприятий является снижение количества случаев коронавируса.

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