У Римі карантинний протест перетворився на сутички з поліцією

Внаслідок бійки один офіцер постраждав. Правоохоронці затримали 7 учасників акції.

Багато з кількох сотень протестуючих біля Палати депутатів зняли маски, щоб вигукувати: "Працюйте!" та "Свобода!". Дехто кидав димові шашки або інші предмети.

В даний час обідати та пити в ресторанах, барах та кафе заборонено щонайменше протягом квітня. Дозволені лише послуги на винос або доставки.

Власники бізнесу наполягають на тому, що йому потрібно відкритися.