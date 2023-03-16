UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За рік війни Росія завдала майже п'ять тисяч ракетних ударів по Україні

Фото: за рік Росія завдала 5 тисяч ракетних ударів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

З лютого 2022 року Росія завдала по території України 5 тисяч ракетних, 3,5 тисяч авіаційних та 1,1 тисячу ударів за допомогою дронів.

Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Загалом з початку війни російська федерація здійснила майже 5 тис. ракетних ударів, майже 3500 авіаударів та майже 1100 ударів безпілотниками. Без жодного військового сенсу російські війська продовжують реалізовувати стратегію безглуздого руйнування, перетворюючи на руїни цілі міста та вбиваючи невинних цивільних осіб", - заявив він.

Дипломат зазначив, що внаслідок злочинних дій РФ від початку повномасштабного вторгнення загинула 8 231 цивільна особа, а 13 734 зазнали поранень.

Нагадаємо, що Повітряні сили з вересня 2022 року збили до 700 ракет росіян.

Остання масована ракетна атака росіян відбулась 9 березня. Внаслідок обстрілів були жертви, також пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетиВійна Росії проти України