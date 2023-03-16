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За год войны Россия нанесла почти пять тысяч ракетных ударов по Украине

Фото: за год Россия нанесла 5 тысяч ракетных ударов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С февраля 2022 года Россия нанесла по территории Украины 5 тысяч ракетных, 3,5 тысячи авиационных и 1,1 тысячи ударов с помощью дронов.

Об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене Даниил Кубай, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"В общей сложности с начала войны российская федерация совершила почти 5 тыс. ракетных ударов, почти 3500 авиаударов и почти 1100 ударов беспилотниками. Без всякого военного смысла российские войска продолжают реализовывать стратегию бессмысленного разрушения, превращая в руины целые города и убивая невинных граждан" он.

Дипломат отметил, что в результате преступных действий РФ с начала полномасштабного вторжения погибло 8 231 гражданское лицо, а 13 734 получили ранения.

Напомним, что воздушные силы с сентября 2022 года сбили до 700 ракет россиян.

Последняя массированная ракетная атака россиян произошла 9 марта. В результате обстрелов были жертвы, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры в ряде регионов.

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