За рік війни "Метінвест" направив на допомогу українцям та ЗСУ понад 3,1 млрд гривень

З 24 лютого 2022 року група "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

"За рік війни ми передали армії безпрецедентну для вітчизняного приватного бізнесу кількість дронів та бронежилетів. Ми готові надавати потужну підтримку й надалі, а після перемоги - відновлювати країну", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Крім того, група налагодила виробництво продукції для захисту України. Крім спецсталі для бронежилетів, підприємства виробляють спеціальні мобільні укриття для зміцнення окопів, броньовані щити для операторів великокаліберної зброї, протитанкові їжаки, шиповані ланцюги, мінібастіони, саперні кішки для дистанційного розмінування територій та інші речі.

Власними силами та у співпраці з партнерами "Метінвест" також випускає польові пічки: близько 5 тисяч цих виробів обігрівають військових і мешканців прифронтових регіонів.

Також компанія передає їм тверде паливо, зимові однострої, термобілизну та взуття. Зокрема, понад 7 тисяч співробітників компанії, які служать в лавах ЗСУ, отримали комплекти теплих речей. На це спрямовано майже 12 млн грн.

Також "Метінвест" відправляє на фронт медичні вантажі. На організацію навчання військовослужбовців у зоні бойових дій компанія спрямувала майже 6,2 млн грн.

Щоб не допустити гуманітарної кризи в Україні, "Метінвест" у координації з Фондом Ахметова запустив ініціативу "Рятуємо життя". Проект вже допоміг майже 425 тисячам людей - він надає продукти харчування, гігієнічні засоби, а також допомагає постраждалим у протезуванні та психологічній реабілітації.