За год войны "Метинвест" направил на помощь украинцам и ВСУ более 3,1 млрд гривен

С 24 февраля 2022 года группа "Метинвест" направила на помощь Украине более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

"За год войны мы передали армии беспрецедентное для отечественного частного бизнеса количество дронов и бронежилетов. Мы готовы оказывать мощную поддержку и дальше, а после победы - восстанавливать страну", - заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Кроме того, группа наладила производство продукции для защиты Украины. Помимо спецстали для бронежилетов предприятия производят специальные мобильные укрытия для укрепления окопов, бронированные щиты для операторов крупнокалиберного оружия, противотанковые ежи, шипованные цепи, минибастионы, саперные кошки для дистанционного разминирования территорий и другие вещи.

Собственными силами и в сотрудничестве с партнерами "Метинвест" также выпускает полевые печки: около 5 тысяч этих изделий обогревают военных и жителей прифронтовых регионов.

Также компания передает им твердое топливо, зимнюю форму, термобелье и обувь. В частности, более 7 тысяч сотрудников компании, служащих в рядах ВСУ, получили комплекты теплых вещей. На это направлено около 12 млн грн.

Также "Метинвест" отправляет на фронт медицинские грузы. На организацию обучения военнослужащих в зоне боевых действий компания направила почти 6,2 млн. грн.

Чтобы не допустить гуманитарного кризиса в Украине, "Метинвест" в координации с Фондом Ахметова запустил инициативу "Спасаем жизнь". Проект уже помог почти 425 тысячам человек - он предоставляет продукты питания, гигиенические средства, а также помогает пострадавшим в протезировании и психологической реабилитации.