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Рік тому ЗСУ звільнили острів Зміїний. Єрмак показав відео

Фото: рік тому ЗСУ звільнили острів Зміїний (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Рік тому українські військові звільнили острів Зміїний. Російські війська спішно покинули острів, тим самим звільнивши Одеську область від окупації.

Відео, присвячене цій даті показав глава Офісу президента Андрій Єрмак, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Рік тому був звільнений острів Зміїний. Контролюючи його, росіяни прагнули отримати повне домінування в небі на Півдні і постійно загрожувати Одесі. Але Сили оборони поставили хрест на марних сподіваннях орків", - написав він.

За даними ГУР, звільнення Зміїного було "складною, багаторівневою, повною величезних ризиків спецоперацією".

"Спецпризначенці ГУР МО України та Центру спецоперацій "А" СБУ, авіатори Повітряних сил та моряки Військово-морських сил ЗСУ, вояки Державної прикордонної служби України, військові інженери, оператори "Байрактарів" - усі продемонстрували найвищу міру злагодженості та звитяги", - зазначили в розвідці.

Звільнення Зміїного

30 червня 2022 року російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону. У підсумку це дозволило ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів.

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