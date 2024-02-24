Рік оборони, але є умова. Експерт оцінив, чого очікувати на фронті у 2024-му

Цей рік, ймовірно, стане роком оборони на фронті. За сприятливого сценарію також можливі локальні дії з незначними тактичними успіхами.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Оборона чи перемога? Яким буде третій рік війни для України та до чого готуватись".

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі виданню зазначив, що складно передбачити зміни на фронті, оскільки незрозуміло, наскільки затягнеться питання із фінансуванням від США.

Загалом, на його думку, у 2024 році Україна буде в обороні.

"З урахуванням того, що у нас фронті, ми розуміємо, що просто не встигнемо раніше підготувати масштабний наступ зі звільненням значних територій. Єдине, на що можна розраховувати, що за сприятливого сценарію, якщо найближчим часом буде проголосовано допомогу від США, ми отримаємо пакети на другу половину 2024 року. І тоді можливі локальні дії з незначними тактичними успіхами. Але з урахуванням останніх тенденцій, я думаю, цей рік справді може бути роком оборони", - сказав він у розмові з РБК-Україна.

При цьому західні ЗМІ та керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначають, що Україна зможе перехопити ініціативу на фронті лише у 2025 році.

Так, The Wall Street Journal писав, що Україні потрібен час на відновлення, тому зараз увага зосереджена на будівництві укріплень, щоб стримати РФ і виграти час.

"Якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили та одночасно відновлюючи свої власні, то у 2025 році зможе розпочати новий контрнаступ проти ослабленого противника", - заявив Буданов у нещодавньому інтерв'ю для WSJ.

Детальніше про те, чому ЗСУ змушені воювати від оборони та що треба для прориву, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, влітку українські військові провели контрнаступ на сході та півдні Україні. Вдалося деокупувати понад десяток населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Натомість зараз російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, загарбники захопили Авдіївку після місяців важких боїв.

Президент Володимир Зеленський заявив, для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни. Глава держави також зазначив, що Україна не стоятиме на місці, а готуватиме новий наступ у майбутньому.