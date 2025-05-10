Рік наступу росіян на Вовчанськ: ЗСУ показали, як виглядає місто зараз (фото)

Перший бій за Вовчанськ

"Рівно рік тому росіяни розпочали наступ на Вовчанськ. Окупанти всю ніч обстрілювали місто артилерією, ракетами та авіабомбами, а зранку розпочали штурмові дії. 10 травня 2024 року 34 Окремий мотопіхотний батальйон Вовкодави прийняв бій", - йдеться у повідомленні.

За словами командира з позивним "Фартовий", батальйон спочатку стояв у населеному пункті Тихе - це східна околиця Вовчанська.

"Ми зупинили противника і навіть проводили наступальні дії. Потім було прийнято рішення перекинути нас у саме місто Вовчанськ. І з того моменту ми вже як стали у Вовчанську, так і стоїмо більше 10 місяців. За цей час ми не втратили позицій, батальйон тримає свій район оборони", - розповів він.

Далі, за його словами, була масштабна операція зі звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську.

"Після звільнення заводу ми провели зачистку, і він також перейшов у нашу смугу відповідальності", - розповідає командир батальйону.

Оборону доводиться тримати в руїнах

За цей рік місто практично зрівняли з землею - до того складні умови міського бою перетворилися на майже неможливі, а оборону доводиться тримати в руїнах.

"Від будинків залишилась цегла, уламки бетону. Під ним - нори. Це війна в норах. Ми в норах, окупанти в норах. Бачимо рух противника, піхота виходить і розстрілює їх. От і вся тактика. Все просто і складно водночас", - каже комбат.

Техніка, як каже "Фартовий", в місто не заїжджає, робота артилерії обмежена. В цих умовах на передній план виходить піхота.

"Де немає піхотинця - там немає фронту. Тут працює піхота, всі інші підрозділи працюють на неї. Ти можеш бути супер класним дронщиком, але якщо перед тобою немає піхотинців, які будуть тримати противника, то який з того толк, що ти класно літаєш чи стріляєш з "Джавеліна". Акцент на піхоті, найбільше уваги піхоті, тому що піхота переносить найбільший тягар війни", - переконаний він.





Як виглядає Вовчанськ після року з дня початку наступу росіян (facebook.com/vovkodavy34)

За 4 місяці ліквідовані більше 500 окупантів

Противник щодня проводять штурмові дії, безрезультатно намагаючись протиснути нашу оборону - лише з початку цього року, за 4 місяці, батальйон ліквідував більше 500 окупантів.

"Я думаю, це в них така свідома тактика. Сидить, наприклад, на нашій позиції, три бійця. Вони роблять накати. Перший - подохли, другий - подохли… І так продовжують і з розрахунку на те, що якийсь кацап таки дійде і застрибне. Все одно ж йде якась стрілянина, перекидання гранатами, самі бійці виснажуються", - розповів комбат.

А інколи, як каже "Фартовий", російські командири своїх начальників дурять, що хтось зайшов, і просять людей на закріплення з розрахунку, що ще когось дадуть, щоб спробувати "дожати".

"Поки ми їх тут тримаємо - ми захищаємо наступні населені пункти. Ми "затягуємо" на себе сили окупантів, які намагаються нас вибити. Цим вони десь ослаблюють фронт, і інші підрозділи - штурмові, десантні, десь просуваються на інших напрямках. А ми тут стоїмо. Така у нас робота", - додає "Фартовий".

Вовчанськ став для росіян "м’ясорубкою"

Вовчанськ, за його словами, став для росіян "м’ясорубкою", в яку вони постійно закидають нове "м’ясо", доводячи, що людські життя для них - ніщо.

"Окупанти рівняють колись красиве промислове місто з землею, доводячи, що все, що їм потрібно - територія. Ми будемо гризти цю дику зграю стільки, скільки буде потрібно, помстимося за кожний знищений будинок та зруйноване життя", - констатує військовий.