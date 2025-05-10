Год наступления россиян на Волчанск: ВСУ показали, как выглядит город сейчас (фото)

Первый бой за Волчанск

"Ровно год назад россияне начали наступление на Волчанск. Оккупанты всю ночь обстреливали город артиллерией, ракетами и авиабомбами, а утром начали штурмовые действия. 10 мая 2024 года 34 Отдельный мотопехотный батальон Волкодавы принял бой", - говорится в сообщении.

По словам командира с позывным "Фартовый", батальон сначала стоял в населенном пункте Тихое - это восточная окраина Волчанска.

"Мы остановили противника и даже проводили наступательные действия. Затем было принято решение перебросить нас в сам город Волчанск. И с того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим более 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиций, батальон держит свой район обороны", - рассказал он.

Далее, по его словам, была масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске.

"После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности", - рассказывает командир батальона.

Оборону приходится держать в руинах

За этот год город практически сравняли с землей - до того сложные условия городского боя превратились в почти невозможные, а оборону приходится держать в руинах.

"От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ним - норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно", - говорит комбат.

Техника, как говорит "Фартовый", в город не заезжает, работа артиллерии ограничена. В этих условиях на передний план выходит пехота.

"Где нет пехотинца - там нет фронта. Здесь работает пехота, все остальные подразделения работают на нее. Ты можешь быть супер классным дронщиком, но если перед тобой нет пехотинцев, которые будут держать противника, то какой с того толк, что ты классно летаешь или стреляешь из "Джавелина". Акцент на пехоте, больше всего внимания пехоте, потому что пехота переносит наибольшее бремя войны", - убежден он.

Как выглядит Волчанск после года со дня начала наступления россиян (facebook.com/vovkodavy34)

За 4 месяца ликвидированы более 500 оккупантов

Противник ежедневно проводят штурмовые действия, безрезультатно пытаясь продавить нашу оборону - только с начала этого года, за 4 месяца, батальон ликвидировал более 500 оккупантов.

"Я думаю, это у них такая сознательная тактика. Сидит, например, на нашей позиции, три бойца. Они делают накаты. Первый - подохли, второй - подохли... И так продолжают и в расчете на то, что какой-то кацап таки дойдет и запрыгнет. Все равно же идет какая-то стрельба, переброска гранатами, сами бойцы истощаются", - рассказал комбат.

А иногда, как говорит "Фартовый", российские командиры своих начальников обманывают, что кто-то зашел, и просят людей на закрепление из расчета, что еще кого-то дадут, чтобы попытаться "дожать".

"Пока мы их здесь держим - мы защищаем следующие населенные пункты. Мы "затягиваем" на себя силы оккупантов, которые пытаются нас выбить. Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения - штурмовые, десантные, где-то продвигаются на других направлениях. А мы здесь стоим. Такая у нас работа", - добавляет "Фартовый".

Волчанск стал для россиян "мясорубкой"

Волчанск, по его словам, стал для россиян "мясорубкой", в которую они постоянно забрасывают новое "мясо", доказывая, что человеческие жизни для них - ничто.

"Оккупанты сравнивают некогда красивый промышленный город с землей, доказывая, что все, что им нужно - территория. Мы будем грызть эту дикую стаю столько, сколько потребуется, отомстим за каждый уничтоженный дом и разрушенную жизнь", - констатирует военный.