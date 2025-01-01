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У ГУР показали, як Вовчанський агрегатний завод звільняли від окупантів (відео)

Середа 01 січня 2025 19:55
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У ГУР показали, як Вовчанський агрегатний завод звільняли від окупантів (відео) Ілюстративне фото: воїни ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод від окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам ще восени вдалося зачистити від окупантів територію Вовчанського агрегатного заводу. Завдання виконували воїни Головного управління розвідки (ГУР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони України у Facebook.

Як зазначили в ГУР, штурм і зачистка 40 будівель Вовчанського агрегатного заводу - одна з найскладніших місій, яку виконали воїни "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки.

На відео, яке показало ГУР, можна помітити роботу воїнів із підрозділу "Стугна", зокрема:

  • штурмові дії;
  • вогневу підтримку 120-мм міномета;
  • взяття в полон російських окупантів;
  • роботу бойових медиків.

Вовчанський агрегатний завод

Нагадаємо, 24 вересня джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що воїни Головного управління розвідки Міноборони України звільнили від ворожих солдатів Вовчанський агрегатний завод.

Як зазначили в ГУР, воїни вступали в контактні бої з російськими окупантами в умовах щільної забудови.

Незважаючи на спроби ворога зупинити штурми за допомогою КАБів і постійних обстрілів, українським захисникам вдалося вибити росіян.

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