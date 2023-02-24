За рік масштабної війни Україні вдалося провести 38 обмінів полонених

"З російської неволі ми звільнили 1863 громадян. Серед них 180 жінок, 107 цивільних", - йдеться в повідомленні.

В штабі нагадали, що "за кожною цифрою - людина".

"Ми продовжуємо роботу заради повернення додому всіх, хто досі залишається в московському полоні", - констатують в повідомленні, додавши, що з полону повернули 1756 українських військових.

Як повідомлялось, буквально 16 лютого пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Нагадаємо, 21 вересня Україна передала Росії колишнього нардепа та одного з лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників. В цей день Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову". Також в рамках цього обміну Росія звільнила з полону 10 іноземних військових, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, яких "засудили" до смертної карти у так званій "ДНР".

Також 17 жовтня пройшов "чисто жіночий" обмін полоненими між Україною та Росією. Тоді звільнили 108 українок.